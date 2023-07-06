Зеленский отправится в Чехию на переговоры с Петром Павелом

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Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Болгарии вылетит в Прагу, где пройдут переговоры с президентом Чехии Петром Павелом.
Зеленский встретится с премьер-министром Петром Фиалой, депутатами парламента Чехии, политиками и журналистами.
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