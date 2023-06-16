Зеленский отверг идею переговоров с Россией

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Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал конфликтующие стороны к проведению мирных переговоров.
«Проведение любых переговоров с Россией пока оккупационные силы находятся на Украине будет означать только попытку заморозить конфликт», - заявил Зеленский в ходе общения с лидерами африканских стран в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что Киев согласится только на реальный мир, который может наступить только при выводе российских войск с территории Украины.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия настроена на мирные переговоры по вопросу украинского конфликта на реальных условиях, однако в настоящий момент предпосылки к этому отсутствуют.