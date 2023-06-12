Зеленский перенёс День Победы на 8 мая

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
В понедельник, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе даты празднования Дня Победы на 8 мая. Информация об этом есть на официальном сайте Верховной рады.
Теперь на Украине вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне страна будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Отныне 9 мая установлен День Европы, который считается рабочим.
Ранее Зеленский сообщил о том, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование разрушения Каховской ГЭС.
Теперь на Украине вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне страна будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Отныне 9 мая установлен День Европы, который считается рабочим.
По словам президента Украины, представители МУС побывали в Херсонской области. Зеленский добавил, что украинские правоохранители максимально вовлечены в расследование и будут способствовать Международному суду.
Андрей Гаврилов