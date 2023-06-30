Зеленский подписал закон, который расширяет перечень лиц, подлежащих мобилизации

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На официальном сайте Верховной рады опубликовано сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает дополнительные выплаты военнослужащим и расширяет перечень лиц, которые подлежат мобилизации. Об этом пишет агентство ТАСС.В соответствии с принятой поправкой, призыву буду подлежать граждане Украины, у которых близкие родственники имеют инвалидность, однако, при условии, что в семье есть иные трудоспособные лица.