Зеленский подписал закон, который расширяет перечень лиц, подлежащих мобилизации

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский подписал закон о доплатах военным, расширяющий число подлежащих мобилизации
В соответствии с принятой поправкой, призыву буду подлежать граждане Украины, у которых близкие родственники имеют инвалидность, однако, при условии, что в семье есть иные трудоспособные лица.
Читайте также:
Зеленский отменил выплаты военным, которые служат в тылу
В конгрессе США жестко ответили Зеленскому
Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения Украины в альянс
Анастасия Крестьянова