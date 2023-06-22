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«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России - ред.), Республики Беларусь», - написал президент в своей социальной сети.
Напомним, ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что столь неудачное начало украинского контрнаступления говорит о скорейшем провале киевской армии. По мнению военного, если Владимир Зеленский в ближайший год не научится управлять конфликтом и не возьмет его под свой контроль – Украина потерпит сокрушительное поражение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков завил об очередной лжи украинского лидера Зеленского – на этот раз он заявил, что Россия готовит диверсию на ЗАЭС. «Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь», - прокомментировал ситуацию Песков.