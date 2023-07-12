Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям.
Глава государства заверил, что та помощь, которую Киев получил от США в виде кассетных боеприпасов, будет применяться только по военным объектам. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский подчеркнул, что использование боеприпасов будет контролироваться и их применение возможно только на территориях, которые «временно подконтрольны» России.
Накануне, Белый дом официально озвучил решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов.
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Зеленский подчеркнул, что использование боеприпасов будет контролироваться и их применение возможно только на территориях, которые «временно подконтрольны» России.
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Анастасия Крестьянова