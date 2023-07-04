Зеленский попросил Байдена пригласить Украину в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить страну в НАТО на грядущем саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Зеленский указал на важность вступления Украины в альянс и заявил, что сейчас для этого шага самое подходящее время.
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Анастасия Крестьянова