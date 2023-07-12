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Зеленский попросил Уоллеса объяснить, как именно надо благодарить Запад

12 июля 2023, 19:37

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Зеленский отреагировал на претензию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. Об этом сообщает RT.
«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — приводит слова Зеленского RT.

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором Зеленский просит министра обороны Украины поблагодарить Уоллеса, после чего Алексей Резник произносит благодарственную речь.


Ранее сообщалось, что Бен Уоллес во время брифинга на саммите НАТО напомнил, что принял от Киева список вооружения, которое бы хотела получить Украина. На такой шаг украинских властей он ответил: «Вы знаете, мы не Amazon».

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#Украина
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Специалисты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС взрывчатых веществ
12 июля 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС мин либо каких-то других взрывчатых веществ. Об этом сообщается в релизе со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси.
В последние дни специалисты проводили осмотр помещений станции, но не нашли никаких взрывоопасных предметов. Для полного осмотра третьего и четвертого реакторов экспертам нужен доступ к крышам, который они в настоящее время ожидают получить, передает РИА Новости. Представители агентства также добавили, что на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС отсутствуют проблемы ядерной безопасности.

На днях президент Украины Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к западным кураторам киевского режима с призывом не позволить ему организовать катастрофу на атомной станции. Он также добавил, что в абсурдности заявлений Зеленского могли убедиться специалисты МАГАТЭ, инспектирующие ЗАЭС.

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#магатэ
#заэс
#минирование
#эксперт
#зеленский
#лавров
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Жителей Подмосковья во второй раз пригласили на «Ночь в парке»
12 июля 2023, 18:54

Фото: Минкульт МО

В 50 парках Московской области 15 июля пройдёт мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Так, в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа готовят пижамную вечеринку и выступление квинтета «Коктейль Классик».
 
В парке Малевича Одинцовского городского округа пройдут игра «Гигантская дженга» и мастер-класс «Лимонадовый Я», в парке «Ривьера» Можайского городского округа – творческие посиделки у огня многое другое.
 
Парк «Вербилки» Талдомского городского округа устроит молодёжный пикник, а парк семейного отдыха Дубны пригласил на творческие площадки и в зону вкусного угощения «Кофемания». 
 
По словам Каклюгиной, акция проводится во второй раз. В прошлом году её участниками стали более 80 тыс жителей и гостей Подмосковья. 
 
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#Минкульт МО
#парки
#Ночь в парке
#Московская область
#Подмосковье
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Самолёт ВВС Норвегии обнаружили у границы России
12 июля 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Самолёт ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства России сегодня обнаружили объект, приближающийся к границе страны. На место был выслан истребитель МиГ-31, экипаж которого идентифицировал судно как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

В центре уточнили, что при приближении российского истребителя норвежский самолёт сменил траекторию движения и улетел от границы России.

Кроме того, в Национальном центре отметили, что полёт российского истребителя совершался строго с соблюдением международных правил использования воздушного пространства. 

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#самолёт
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G7 рассказала о двусторонних обязательствах с Украиной
12 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Об этом говорится в декларации стран «Большой семёрки».
12 июля начнутся переговоры между странами-участницами G7 и Киевом для обсуждения двусторонних обязательств в области безопасности и официального оформления поддержки Украине.

Страны «Большой семёрки» обязуются:

– снабжать Украину современной военной техникой, уделяя особое внимание артиллерии, бронетехнике и средствам противовоздушной обороны;

– помогать в развитии ВПК Украины;

– подготавливать украинских военных;

– поддерживать инициативы в области киберзащиты, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Украина же обязуется продолжать:

– проведение реформ в судебной системе, экономике, правоохранительных органах;

– борьбу с коррупцией и уважать права человека и свободу СМИ;

– продвижение реформ в области обороны путём усиления демократического гражданского контроля над вооружёнными силами и повышения эффективности оборонных институтов и промышленности Украины.

«Другие страны, которые желают внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время», — говорится в декларации.

Обязательства G7 вступят в силу только после того, как завершится военный конфликт на Украине, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с G7 важно, но не заменит членство в НАТО. 

В России назвали поддержку со стороны G7 опасным шагом, поскольку в таком случае происходит посягание на безопасность России и игнорирование международный принцип неделимости безопасности.

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#G7
#Украина
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Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу
12 июля 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/Sputnik

Члены НАТО приняли план переброски ста тысяч солдат в Польшу для организации немедленной обороны в случае нападения на страну. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда.
«Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны», – объяснил Дуда после завершения саммита НАТО.

Он объяснил, что такие действия утверждены альянсом в рамках планов обороны. По словам польского лидера, сейчас в стране находится порядка 10 тысяч солдат альянса. При этом большинство из них -  военные США. Также в Польше будут размещены склады с вооружением.

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#НАТО
#Польша
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Турция остается самым востребованным зарубежным направлением для отдыха у россиян
12 июля 2023, 18:05

Фото: istockphoto/den-belitsky

В разгар летнего сезона Турция по-прежнему является самым популярным зарубежным направлением у россиян. Высокий спрос сохраняется, несмотря на заметный рост цен на проживание в отелях и другие услуги.
Если покупать тур незадолго до вылета, то можно рассчитывать на скидку. Правда, как говорят туроператоры, популярные отели их, как правило, не предоставляют, передает РИА Новости со ссылкой на информацию издания RTN. В июле-августе цены во многих турецких отелях на 30% превышают показатели прошлых лет, а с учетом растущего валютного курса стоимость некоторых туров в рублях уже вдвое превышает прошлогодние цифры.

Отельеры, конечно, делают скидки, но только на ближайшие заезды, то есть выжидают до последнего. Средний чек по итогу двух прошедших недель составил 88 тысяч рублей на человека. Средняя продолжительность тура типична для этого времени и не отличается от показателей предыдущих сезонов. Как правило, это 9-10 ночей.

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#турция
#тур
#отель
#стоимость
#скидка
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Токио будет поставлять Украине системы обнаружения БПЛА
12 июля 2023, 17:31

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление в ходе продолжающегося в Вильнюсе саммита НАТО сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.
По данным информационного агентства Kyodo, глава японского правительства анонсировал передачу Киеву специальной техники, подчеркнув, что Токио продолжит поставлять Украине «нелетальное оборудование». В мае в министерстве обороны Японии произошла церемония передачи Украине обещанных Кисидой 100 единиц автомобильной техники, напоминает RT.

Ранее в МИД России был вызван посол Японии Кодзуки, которому был высказан протест против решения японской стороны начать военные поставки на Украину. Дипломату было указано, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта и к еще большему количеству жертв киевского режима.

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#саммит
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Зеленский признал невозможность вступления в НАТО
12 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/alzay

Украина осознал невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Об этом Владимир Зеленский написал в своём Twitter.
Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.

«Также хочу обратить ваше внимание на формулировку относительно «условий», которые мы должны выполнить, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей ожидает конкретики об этих условиях», — написал Зеленский.

Украина требует скорейшего разрешения на вступление в НАТО, поскольку заявка была подана ещё осенью прошлого года. Хотя Зеленский и ранее заявлял о том, что понимает невозможность этого из-за СВО. 

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#НАТО
#Украина
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Политолог Дудчак: «Западные страны продолжают уничтожать Украину»
12 июля 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Политолог Александр Дудчак заявил, что западные страны, оказывая всяческую помощь Киеву, провоцируют продолжение конфликта, который истощает и уничтожают Украину.
«Они так нафаршировали Украину оружием по самые уши. Без этой «помощи» уже бы давно мир наступил. Но, к сожалению, западные страны продолжают уничтожать Украину. Они делают всё возможное, чтобы Украина прекратила своё существование», — сказал в беседе с RT Дудчак.

Он добавил, что в то же время Запад недоволен критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также его регулярными требованиями вооружений. Он высказал мнение о том, что руководителей западных государств раздражает вызывающее поведение президента Украины.

А секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир заявил, что своими критикующими Запад замечаниями Зеленский поставил себя в очень опасное положение.

«Зеленский, возможно, в состоянии лёгкого прозрения осмелился залаять на своих хозяев. После этого я ещё сильнее укрепился во мнении, что его дальнейшая судьба очень незавидна», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.

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#Украина
#Запад
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