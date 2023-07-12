Зеленский попросил Уоллеса объяснить, как именно надо благодарить Запад

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Зеленский отреагировал на претензию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. Об этом сообщает RT.
«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — приводит слова Зеленского RT.
Украинские СМИ опубликовали видео, на котором Зеленский просит министра обороны Украины поблагодарить Уоллеса, после чего Алексей Резник произносит благодарственную речь.
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Анастасия Чинкова