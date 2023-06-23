Зеленский поручил уволить главу одесского военкомата из-за коррупции

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский поручил Залужному уволить начальника одесского военкомата за коррупцию
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился снять с занимаемого поста главу Одесского территориального центра комплектации, пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что соответствующее поручение украинский глава государства дал Главкому Залужному. Ранее в средствах массовой информации распространилась информация о том, что начальник военкомата имеет виллу в Испании. В связи с этим Зеленский принял решение об ее увольнении с должности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский исключил проведение президентских выборов на Украине до завершения боевых действий.
Сообщается, что соответствующее поручение украинский глава государства дал Главкому Залужному. Ранее в средствах массовой информации распространилась информация о том, что начальник военкомата имеет виллу в Испании. В связи с этим Зеленский принял решение об ее увольнении с должности.
Анастасия Крестьянова