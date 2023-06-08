Зеленский посетил затопленную станцию в Николаевской области

Фото: Фотобанк Московской области
Владимир Зеленский заявил, что посетил затопленную насосную станцию, расположенную в Николаевской области
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 8 июня посетил в Николаевской области насосную станцию, которая оказалась затоплена из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, из населенных пунктов, которые оказались подтоплены, эвакуировали всех граждан. Они уже обеспечены едой и водой.
Глава государства также рассказал, что в Снигиревском районе региона удалось создать штаб, который займется ликвидацией последствий катастрофы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский исключил причастность Киева ко взрыву «Северных потоков».
«Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС», - отметил Зеленский.
Глава государства также рассказал, что в Снигиревском районе региона удалось создать штаб, который займется ликвидацией последствий катастрофы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский исключил причастность Киева ко взрыву «Северных потоков».
Татьяна Лаврова