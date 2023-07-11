Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что Зеленский прибыл в Вильнюс на польском президентском лайнере.
По предварительным данным, выступление главы Украины состоится в 18.00. Также на полях саммита запланирована встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
Кроме того, на саммит также прибыл и министр обороны Украины Алексей Резников.
Читайте также:
Франция начала поставки ракет SCALP на Украину
Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ передаст Киеву еще 25 «Леопардов» и 40 БМП
Франция получила от Киева заверения, что ракеты Scalp не будут использованы против России
По предварительным данным, выступление главы Украины состоится в 18.00. Также на полях саммита запланирована встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
Читайте также:
Франция начала поставки ракет SCALP на Украину
Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ передаст Киеву еще 25 «Леопардов» и 40 БМП
Франция получила от Киева заверения, что ракеты Scalp не будут использованы против России
Элина Позднякова