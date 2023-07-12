Зеленский признал невозможность вступления в НАТО

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Украина осознал невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Об этом Владимир Зеленский написал в своём Twitter.
Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.
Украина требует скорейшего разрешения на вступление в НАТО, поскольку заявка была подана ещё осенью прошлого года. Хотя Зеленский и ранее заявлял о том, что понимает невозможность этого из-за СВО.
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«Также хочу обратить ваше внимание на формулировку относительно «условий», которые мы должны выполнить, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей ожидает конкретики об этих условиях», — написал Зеленский.
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Анастасия Чинкова