Зеленский призвал к созыву совета Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки

Фото: Michele_Ursi
Как отметил шестой президент Украины в видеообращении на своем Telegram-канале, он уже обратился с этим вопросом к генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу и получил заверение в том, что эта встреча состоится.
«Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — отметил Владимир Зеленский.Ранее президент Украины заявил, что провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран.
Читайте также:
Зеленский: Провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту
Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку
В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
Артем Путинцев