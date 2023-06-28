Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис

Фото: iStock/alzay
Президент Украины Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Об этом пишет издание «Страна».
Он озвучил данную инициативу депутатам, однако, законопроект о легализации каннабиса уже был направлен на рассмотрение и Верховная Рада не одобряет его больше года.
По словам украинского лидера, люди, которые испытывают боль, стресс и «травмы войны» не должны этого терпеть. Он пояснил, что намерен развивать на Украине ментальную и физическую реабилитацию, поэтому считает необходимым легализовать лекарства на основе каннабиса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Зеленского, Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО.
Он озвучил данную инициативу депутатам, однако, законопроект о легализации каннабиса уже был направлен на рассмотрение и Верховная Рада не одобряет его больше года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Зеленского, Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО.
Анастасия Крестьянова