Зеленский призвал перенести празднование Рождества

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Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества на 25 декабря
Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Уточняется, что изменения затронут некоторые другие даты. Так, например, , День защитников и защитниц Украины планируют отмечать 1 октября вместо 14 октября, а День украинской государственности, согласно инициативе, перенесут с 28 на 15 июля.
Напомним, некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывался о ситуации с православием на территории Украины. Тогда он призвал дождаться тех времен, когда в государстве американский язык вытеснит украинский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению Зеленского, сейчас имеются все основания для того, чтобы Украина получила политическое приглашение в НАТО в рамках предстоящем саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе.
Уточняется, что изменения затронут некоторые другие даты. Так, например, , День защитников и защитниц Украины планируют отмечать 1 октября вместо 14 октября, а День украинской государственности, согласно инициативе, перенесут с 28 на 15 июля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению Зеленского, сейчас имеются все основания для того, чтобы Украина получила политическое приглашение в НАТО в рамках предстоящем саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе.
Татьяна Лаврова