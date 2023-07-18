Зеленский: Провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту.
По его словам, в том случае, если Украине не удастся договориться с турецкой стороной о продлении зернового соглашения, возникнет большой дефицит. Об этом пишет издание «РБК-Украина» в своем телеграмм-канале.
Зеленский сообщил, что в этом случае, придется искать иные выходы. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран.
Напомним, действие зернового соглашения прекратилось 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Зеленский сообщил, что в этом случае, придется искать иные выходы. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран.
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Анастасия Крестьянова