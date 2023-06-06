Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за Каховской ГЭС

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«Президент Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания СНБО», - сообщил в социальных сетях Данилов.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Каховке назвали число разрушенных пролетов Каховской ГЭС.