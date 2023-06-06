Зеленский провел экстренное заседание СНБО из-за Каховской ГЭС

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По его словам, власти сделают все возможное, чтобы эвакуировать местных жителей, а также обеспечить их питьевой водой.
«Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что около 300 домов могут попасть в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС.