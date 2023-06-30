Зеленский распорядился усилить границу с Беларусью после переброски ЧВК «Вагнер»

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Президент Украины Зеленский заявил, что Киев будет укреплять границу с Беларусью
Глава государства пояснил, что такое решение было принято в ходе совещания с главами силовых ведомств страны. Он также добавил, что ситуация с военной кампанией находится на постоянном контроле. Зеленский добавил, что министерства должны предоставлять отдельные доклады по обстановке в Беларуси.
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