Зеленский сообщил о планах Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе

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Президент Украины рассказал о намерении Киева добиться результатов на поле боя перед началом саммита
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев должен добиться результатов на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
При этом шестой президент Украины вынужден был признать, что за последние месяцы контрнаступление украинских военных сильно замедлилось.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если не будет принято решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.
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«Перед саммитом Украина должна показать результаты. Но каждый километр стоит жизни», — заявил Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если не будет принято решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.
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Артем Путинцев