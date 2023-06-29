Зеленский: Украина надеется, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в ближайшие полгода

Фото: сайт Кремля
Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на то, что переговоры по вступлению страны в ЕС начнутся в ближайшие полгода
Украина рассчитывает на то, что переговоры по вступлению страны в ЕС начнутся в ближайшие полгода. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Глава государства анонсировал прибытие в Киев премьер-министра Испании Педро Санчеса. Ожидается, что он намерен посетить страну в субботу. Зеленский отметил, что Испания с 1 июля будет председательствовать в ЕС в течение полугода. Он назвал этот период важным для Европы и полагает, что это подходящее время для начало переговоров.
Украинский президент также добавил, что Европа без Украины-немыслима.
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Глава государства анонсировал прибытие в Киев премьер-министра Испании Педро Санчеса. Ожидается, что он намерен посетить страну в субботу. Зеленский отметил, что Испания с 1 июля будет председательствовать в ЕС в течение полугода. Он назвал этот период важным для Европы и полагает, что это подходящее время для начало переговоров.
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Анастасия Крестьянова