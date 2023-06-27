Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Гусева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева. Об этом пишет издание РИА Новости.
Глава государства подписал указ об увольнении в связи с ранее поданным заявлением, уточняет издание. По информации украинских СМИ, новый кандидат на должность уже подобран.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский поручил уволить главу одесского военкомата из-за коррупции.
Глава государства подписал указ об увольнении в связи с ранее поданным заявлением, уточняет издание. По информации украинских СМИ, новый кандидат на должность уже подобран.
Анастасия Крестьянова