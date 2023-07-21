Зеленский уволил посла Великобритании Пристайко за слова «нездоровым сарказме»

Фото: РИА Новости/Брайан Смит
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Великобритании Вадима Пристайко после того, как он назвал «нездоровым сарказмом» слова украинского лидера в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Напомним, Уоллес выступил на брифинге саммита НАТО в Вильнюсе с заявлением о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. После этого Зеленский попросил Уоллеса объяснить, как именно надо благодарить Запад. Тогда пристайко счёл слова украинского президента «нездоровым сарказмом», за что и был уволен со своего поста.
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Элина Позднякова