Зеленский уволил украинского посла в Минске

Зеленский издал приказ об увольнении украинского посла в Белоруссии Кизима
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим был уволен с должности по приказу президента республики Владимира Зеленского. Информация об этом есть на официальном сайте главы Украины.
Пока причина увольнения неизвестна. Известно, что Кизим занимал пост украинского посла с 2017 года.
Ранее Зеленский заявил, что мир найдет способ, как устранить главу Российской Федерации Владимира Путина, если тот начнет угрожать применением ядерной бомбы.
Украинский лидер отметил, что подобные высказывания президента России могут представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира.
«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», – говорится в материале.
Ранее Зеленский заявил, что мир найдет способ, как устранить главу Российской Федерации Владимира Путина, если тот начнет угрожать применением ядерной бомбы.
Украинский лидер отметил, что подобные высказывания президента России могут представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира.
Андрей Гаврилов