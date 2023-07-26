Зеленский внес в Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, согласно которым в стране на 90 дней будут продлены сроки действия военного положения и мобилизации на Украине. Законопроекты появились на сайте Верховной рады 26 июля.
Уточняется, что автором является сам Зеленский. При этом пояснительной записки к новым законопроектам пока нет. В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк предполагает, что в стране продлится действие военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.
Таким образом, в случае его одобрения выборы в украинский парламент проводиться не будут.
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«Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал Железняк в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова