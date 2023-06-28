Зеленский вновь просит принять Украину в НАТО и ЕС

Фото: Сайт Кремля
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады снова призвал принять Украину в НАТО и ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский 28 июня в рамках заседания Верховной рады снова обратился к государствам Запада с призывом принять Украину в НАТО, а также в ЕС.
По его словам, в том случае, если альянс сможет гарантировать безопасность Киеву, то и украинские силы смогут защитить государства блока.
Он также выразил уверенность в том, что Евросоюзу не хватает Украины. Зеленский напомнил, что статус кандидата страна уже смогла получить.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
По его словам, в том случае, если альянс сможет гарантировать безопасность Киеву, то и украинские силы смогут защитить государства блока.
«Если НАТО будет гарантировать безопасность Украины, наши силы будут гарантировать безопасность и защиту других членов НАТО. Чтобы это стало реальностью, необходимо одно – чтобы все наши партнеры по альянсу перестали оглядываться на Кремль при утверждении своих важных решений. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом для мира», - подчеркнул Зеленский.
Он также выразил уверенность в том, что Евросоюзу не хватает Украины. Зеленский напомнил, что статус кандидата страна уже смогла получить.
«В этом году мы должны открыть диалог по полноправному членству... аналогичное будет и с НАТО», - предсказал президент.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Татьяна Лаврова