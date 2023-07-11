Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс на саммите

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.
Он заявил, что обсуждаются формулировки без Украины, которые касаются приглашения, а не членства страны в НАТО в принципе. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Украинский лидер возмутился тем, что альянс не озвучивает никаких временных рамок для приглашения страны в альянс. Зеленский заявил, что Украина «заслуживает уважения», а неопределенность партнеров - проявление слабости.
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Украинский лидер возмутился тем, что альянс не озвучивает никаких временных рамок для приглашения страны в альянс. Зеленский заявил, что Украина «заслуживает уважения», а неопределенность партнеров - проявление слабости.
«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», —подчеркнул Зеленский.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова