Зеленский выступил с критикой в адрес Красного Креста и ООН

Президент Украины Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и МККК на ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ООН и Международный комитет Красного Креста в нежелании отвечать на запросы Киева по Каховской гидроэлектростанции и излишне дипломатичной оценке произошедшего на ГЭС. Об этом пишет Bild.
По мнению украинского лидера, обе организации слишком дипломатично выражались в отношении событий вокруг Каховской ГЭС.
Кроме того, президент обвинил ООН и Красный крест в бездействии, заявив, что ни одного представителя международных организаций до сих пор нет на местах потоплений.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО "Ольха". После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее Радио 1 сообщало, что ООН ожидает ухудшения ситуации на Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Мы не получили ответов. Я шокирован», — ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, отправляла ли украинская сторона запросы в ООН и Красный крест.
Кроме того, президент обвинил ООН и Красный крест в бездействии, заявив, что ни одного представителя международных организаций до сих пор нет на местах потоплений.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО "Ольха". После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее Радио 1 сообщало, что ООН ожидает ухудшения ситуации на Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян