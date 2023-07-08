Зеленский выступил за разные коридоры для зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо создавать «разные коридоры» в рамках зерновой сделки. Украинский лидер заявил об этом после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в пятницу, 7 июля, вв Стамбуле.
«Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — сказал украинский лидер.Ранее российское Министерство иностранных дел РФ сообщило, что при сохраняющимся западном санкционном давлении и игнорировании проблемы со стороны ООН для продолжения зерновой сделки после 17 июля нет оснований. Также в ведомстве заметили, что изначально сделка предполагала экспорт зерна в нуждающиеся страны, а превратилась в спонсирование украинским продовольствием стран с переизбытком с сельскохозяйственных продуктов.
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