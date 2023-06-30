Зеленский заявил, что его присутствие на саммите СЕЛАК - заблокировали

Фото: сайт Кремля
Зеленский заявил, что на его визит на саммит ЕС и стран Латинской Америки наложили вето
Глава государства отметил, что на июльский саммит его пригласил премьер-министр Испании Педро Санчес. Однако, некоторые латиноамериканские лидеры не одобрили приглашение и заблокировали его. Зеленский также выразил готовность посетить Латинскую Америку и Испанию и поблагодарил испанского премьера за содействие в сближении Украины с Латинской Америкой.
Читайте также:
Зеленский распорядился усилить границу с Беларусью после переброски ЧВК «Вагнер»
Зеленский подписал закон, который расширяет перечень лиц, подлежащих мобилизации
Зеленский отменил выплаты военным, которые служат в тылу
Анастасия Крестьянова