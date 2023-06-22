Зеленский заявил, что мир «устранит» Путина за применение ядерного оружия

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский: Мир найдет способ устранить Путина, если тот захочет использовать ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир найдет способ, как устранить главу Российской Федерации Владимира Путина, если тот начнет угрожать применением ядерной бомбы. Об этом он сообщил в интервью ВВС.
Украинский лидер отметил, что подобные высказывания президента России могут представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира. Он также обратил внимание на потенциальную опасность сложившейся ситуации и подчеркнул аккуратность российского президента в части высказывания им каких-либо заявлений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Украины Зеленский заявил, что Путин не готов применить ядерное оружие.
Украинский лидер отметил, что подобные высказывания президента России могут представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира. Он также обратил внимание на потенциальную опасность сложившейся ситуации и подчеркнул аккуратность российского президента в части высказывания им каких-либо заявлений.
Анастасия Крестьянова