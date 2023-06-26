Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский заявил, что побывал в расположении группировки украинских войск «Хортица»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение оперативно-стратегических группировок войск «Хортица». Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, пишет ТАСС.
Украинский лидер опубликовал в своей социальной сети видеозапись, на которой заявил о том, что для него честь находится в расположении войск и говорить с командующим подразделений. По данным агентства, группировки указанных войск ведут боевые действия на подконтрольных ВСУ Запорожской области и ДНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве Зеленского обвинили в узурпации власти.
Украинский лидер опубликовал в своей социальной сети видеозапись, на которой заявил о том, что для него честь находится в расположении войск и говорить с командующим подразделений. По данным агентства, группировки указанных войск ведут боевые действия на подконтрольных ВСУ Запорожской области и ДНР.
Анастасия Крестьянова