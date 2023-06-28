Зеленский заявил, что Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО

Фото: сайт Кремля
Зеленский: России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО. Об этом пишет издание Лента.ру.
Он пояснил, что члены объединения не нападают, а защищаются. Он также добавил, что Россия входит в эпоху слабости и мятежей и должна быть заинтересована в том, что признанные международным сообществом границы, будут защищены.
Он пояснил, что члены объединения не нападают, а защищаются. Он также добавил, что Россия входит в эпоху слабости и мятежей и должна быть заинтересована в том, что признанные международным сообществом границы, будут защищены.
«Россия входит в эпоху слабости, она как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО», -заявил Зеленский.Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества на 25 декабря.
Анастасия Крестьянова