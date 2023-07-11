Зеленский заявил, что Украина ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы подготовить общественное мнение к принятию и одобрению антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС