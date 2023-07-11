Зеленский заявил, что Украина ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Киев будет ожидать ясных и четких алгоритмов по вступлению в альянс, хотя де-факто Украина уже там, заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности — это то, во что верит альянс», — заявил Зеленский в ходе своего видеообращения к гражданам Украины.По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения того, чтобы алгоритм получения членства в альянсе был максимально ясным и быстрым.
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