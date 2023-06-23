Зеленский заявил о непригодности четверти бомбоубежищ на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Зеленский: Четвертая часть бомбоубежищ в стране не пригодна для использования
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертая часть бомбоубежищ в стране не пригодна для использования. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По итогам заседания СНБО, украинский лидер распорядился привлечь к ответственности лиц, которые допустили сложившуюся ситуацию с бомбоубежищами по стране. Он также поручил привести все сооружения в порядок и отметил, что безопасность людей - главная задача.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мэр Киева Кличко рассказал о том, что против него развернули кампанию по дискредитации.
По итогам заседания СНБО, украинский лидер распорядился привлечь к ответственности лиц, которые допустили сложившуюся ситуацию с бомбоубежищами по стране. Он также поручил привести все сооружения в порядок и отметил, что безопасность людей - главная задача.
Анастасия Крестьянова