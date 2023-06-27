Зеленский заявил об основаниях для приглашения Украины в НАТО

Фото: iStock/sandsun
Владимир Зеленский заявил, что имеются основания для политического приглашения Украины в НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент имеются все основания для того, чтобы Украина получила политическое приглашение в НАТО в рамках предстоящем саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас киевский режим работает над тем, чтобы решения, которые будут приняты на саммите, могли стать содержательными.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли главную ошибку Белого дома на Украине.
По его словам, сейчас киевский режим работает над тем, чтобы решения, которые будут приняты на саммите, могли стать содержательными.
«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления. Работаем с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными», - подчеркнул Зеленский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли главную ошибку Белого дома на Украине.
Татьяна Лаврова