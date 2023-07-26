Зеленский заявил об усилении систем ПВО в стране

Фото: сайт Кремля
Систему противовоздушной обороны на Украине усилили, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что система ПВО будет направлена туда, где в ней больше всего возникнет необходимость.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов российскими силами по Одессе. Он заявил, что имеющиеся в стране системы обороны не могут в полной мере защитить объекты.
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«Есть усиление нашей системы ПВО. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно»,- заявил Зеленский.
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Анастасия Крестьянова