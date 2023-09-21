Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада

Ведущий Джесси Уотерс в эфире Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН воспользовался проблемой климата, чтобы завоевать поддержку со стороны Запада.
Уотерс также отметил, что Зеленский, кажется, стремится обеспечить Украине устойчивую и крепкую поддержку со стороны Запада, обращаясь к его «зеленому богу» и высказываясь на языке, понятном западным странам.
Читайте также:
Филиппо: Зеленского нужно остановить, пока он не довел до катастрофы
«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Шольц и Зеленский встретились на полях ГА ООН
Артем Кузьмин