Зеленского осудили за угрозу лишить Путина «жизнедеятельности»

Фото: kremlin
Пользователи Yahoo News осудили Зеленского за угрозу в адрес Путина
Читатели Yahoo News раскритиковали слова украинского лидера Владимира Зеленского, который в интервью BBC угрожал российскому президенту Владимиру Путину. Пользователи интернета посчитали некорректным высказывание о том, что мир найдет способ лишить Путина «жизнедеятельности», если он не прекратит «угрожать ядерным оружием».
Как передает РИА Новости, в комментариях под записью некоторые пользователи начали возмущаться словам украинского президента. Одни якобы заявили, что Зеленский хочет «втянуть нас в ядерную войну», другие уверены, что Зеленский «живет в мире грез».
Ранее Зеленский исключил проведение президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. Украинский лидер пояснил, что согласно действующему законодательству, выборы главы государства должны проходить в мирное время.
Как передает РИА Новости, в комментариях под записью некоторые пользователи начали возмущаться словам украинского президента. Одни якобы заявили, что Зеленский хочет «втянуть нас в ядерную войну», другие уверены, что Зеленский «живет в мире грез».
Екатерина Шмакова