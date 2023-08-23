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Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ

Аналитик Робертс: США должны сократить поддержку Украины
23 августа 2023, 11:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что США не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем. Об этом он сообщил в эфире Fox News.
Робертс подчеркнул, что на данный момент Вашингтон слабее, чем раньше, по этой причине США «просто не могут позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Киева». Он также отметил, что механизм выделения помощи Зеленскому должен быть более прозрачным.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны.


Известно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы «Стингер».

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#сша
#страны
#боеприпасы
#вооружение
#байден
#блинкен
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Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов
23 августа 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Об этом Памфилова сообщила на заседании ЦИК.
Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов. 

По словам Памфиловой, еще три кандидата выбыли после регистрации.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.

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#выборы
#цик
#власть
#элла памфилова
#рф
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Подмосковные лесничие подарили Российскому музею леса редкий экспонат
23 августа 2023, 12:10

Фото: Комлесхоз МО

Филиал Мособллеса «Русский лес» передал Российскому музею леса интересный инструмент. Это измерительная вилка со счётчиком для таксации шведской фирмы Svensbyn. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Прибор позволяет делать перечёт древостоя на лесном участке одному человеку, без использования бумажных бланков. В сегодняшней практике он не используется. С музеем у нас давние хорошие отношения. Там с воодушевлением и благодарностью принял наш дар», – рассказал помощник участкового лесничего Михаил Шовкун.
6 сентября филиал «Русский лес» ГКУМО «Мособлес» отметит 60-летие. В этот день в 1963 году Главное управление лесного хозяйства и охраны леса при Совете министров РСФСР издало приказ «Об организации опытно-показательного лесхоза «Русский лес».
 
Много лет лесхоз был базой для испытания, внедрения новых методов хозяйствования и площадкой для обмена опытом во всесоюзном масштабе.
 
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#комлесхоз мо
#музей
#московская область
#подмосковье
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Турция и ООН занялись подготовкой предложения для России по зерновой сделке
23 августа 2023, 09:26

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах. Собеседник агентства рассказал, что пока не всё идеально, существуют неразрешенные банковские вопросы. Контакты по этой проблеме продолжаются.
 
22 июля 2022 года Россия, Украина и Турция совместно с ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.
 
В Стамбуле подписали меморандум между РФ и ООН, предполагающий обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
 
17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделке из-за несоблюдения её интересов.

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#турция
#оон
#зерновая сделка
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В Крыму заявили о нелегитимности «Крымской платформы»
Константинов назвал саммит «Крымская платформа» нелегитимным
23 августа 2023, 09:06

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Инициированный Киевом саммит «Крымская платформа» не имеет никакой легетимности, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. «Крымская платформа» не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла», - прокомментировал ситуацию Константинов.

По его мнению, уважающие себя западные политики не станут обсуждать бред киевских наркоманов. 

Первый саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве в 2021 году. Представители 40 стран обсуждали вопрос «деоккупации» Крыма. Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит запланирован на 23 августа 2023 года. 

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Володин назвал сумасшедшие власти самой большой проблемой Польши

Советник главы Южной Осетии заявил о желании вступить в Союзное государство

Экономист Сакс: Байден недооценил решимость Путина отстаивать интересы России
 
 
 
 
#крым
#саммит
#украина
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Южная Осетия изъявила желание вступить в Союзное государство
Советник главы Южной Осетии заявил о желании вступить в Союзное государство
23 августа 2023, 08:53

Фото: iStock/rarrarorro

Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, заявил государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов в интервью «РИА Новости».
«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики», - прокомментировал ситуацию Гобозов.

По словам советника, Белоруссия рано или поздно поймет выгоду признания суверенитета Южной Осетии. 

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.

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#россия
#белоруссия
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Володин заявил о сумасшествии польских властей
Володин назвал сумасшедшие власти самой большой проблемой Польши
23 августа 2023, 08:42

Фото: kremlin.ru

Самая большая проблема Польши – это ее сумасшедшие власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», - прокомментировал ситуацию Володин. 

По мнению спикера ГД, Польша имитирует внешнюю угрозу, чтобы запугать своих граждан и вынудить их проголосовать за нынешнее руководство страны (выборы пройдут 15 октября). 

При этом, нацеленность политики Варшавы на Вашингтон, а также поддержка киевского режима заставляет поляков относиться настороженно к правительству Польши.

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#вячеслав володин
#госдума
#польша
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Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink
WP: Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украины
23 августа 2023, 08:19

Фото: iStock/forplayday

Россия пытается помешать работе Starlink на Украине, об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post.
По словам генерала, российские силы пытаются глушить работу спутников Starlink, однако, попытки не имеют успехов.

«Нужно понимать, что делаешь, чтобы создать помехи для спутника или оказать разрушительное воздействие», - прокомментировал ситуацию Салтцмен. Он отметил, что в США опасаются влияния России на работу американских спутников.

При этом, он признал, что в Космических силах США катастрофически не хватает сотрудников.

Салтцмен заявил, что Соединенные Штаты стремятся к превосходству в космосе и защите своих аппаратов, а также аппаратов других государств от внешнего воздействия на их работу. 

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#космос
#спутник
#сша
#россия
#украина
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Американский экономист раскрыл, в чем Байден недооценил Путина
Экономист Сакс: Байден недооценил решимость Путина отстаивать интересы России
23 августа 2023, 08:00

Фото: kremlin.ru

Глава США Джо Байден недооценил решимость российского лидера Владимира Путина защищать интересы России, заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на своем YouTube-канале.
По мнению Сакса, предшественник Байдена, Барак Обама, осознавал, что давить на Россию нельзя. Нынешний президент США же решить «затянуть» Украину в НАТО, не осознавая, что от Владимира Путина последует ответ.

«Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», - прокомментировал ситуацию экономист.

Сакс отметил, что вступление Киева в НАТО представляет для России потенциальную угрозу. США же хотели получить контроль над Черным морем.

При этом, эксперт отметил, что вести переговоры с Москвой в Вашингтоне не собираются, считая, чо дела Украины и НАТО не касаются Путина. 

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#владимир путин
#джозеф байден
#нато
#украина
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Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
РИА Новости: Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
23 августа 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Врио главкома ВКС РФ назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Экс-главком ВКС РФ Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что генерал Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности из-за перехода на другую работу.

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#вкс
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