Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ

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Президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что США не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем. Об этом он сообщил в эфире Fox News.
Робертс подчеркнул, что на данный момент Вашингтон слабее, чем раньше, по этой причине США «просто не могут позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Киева». Он также отметил, что механизм выделения помощи Зеленскому должен быть более прозрачным.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны.
Известно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы «Стингер».
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны.
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Екатерина Коршунова