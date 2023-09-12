Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

Результаты опроса, в котором почти 80 процентов респондентов указали на президента Украины Владимира Зеленского как полностью ответственного за коррупцию в правительстве, вызывают сомнения в своей объективности, считает депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
«Я надеюсь, что антикоррупционные органы удвоят усилия, включая информационную деятельность, чтобы президент мог сконцентрироваться на управлении страной в условиях войны и международной дипломатии, в то время как независимая антикоррупционная структура будет бороться с высокими уровнями коррупции в стране», — отметил Арахамия в своем телеграм-канале.Читайте также:
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Артем Кузьмин