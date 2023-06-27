Зеленского призвали разорвать дипотношения с Белоруссией

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Владимира Зеленского призывают разорвать дипломатические отношений с Белоруссией
Украинцы призвали президента страны Владимира Зеленского разорвать все дипломатические отношения с Белоруссией в связи с тем, что она сотрудничает с РФ. Такая петиция появилась на сайте украинского лидера.
Авторы уверены, сотрудничество властей Белоруссии с Россией становится причиной усиления политических и экономических связей между государствами. Это может привести к угрозе национальной безопасности Украины.
Отмечается, что разрыв дипломатических отношений может стать серьезным политическим шагом, а также направить международному сообществу послание о готовности государства к защите своего суверенитета.
Также уточняется, что обращение к Зеленскому уже набрало более 800 голосов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
Авторы уверены, сотрудничество властей Белоруссии с Россией становится причиной усиления политических и экономических связей между государствами. Это может привести к угрозе национальной безопасности Украины.
Также уточняется, что обращение к Зеленскому уже набрало более 800 голосов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
Татьяна Лаврова