Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в Канаде

Бывший член дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка, которому устроили чествование в канадском парламенте, дал интервью канадскому телевидению, в котором он выразил намерение покинуть Северную Америку, сообщает МК.RU. В возрасте 98 лет он поделился тем, что столкнулся с невероятной враждебностью и ненавистью.