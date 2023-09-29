Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в Канаде

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады. Такое мнение выразил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Подать в отставку!» — написал политик.
Напомним, 22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка, и спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны».
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Элина Позднякова