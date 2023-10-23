Зеленского уличили в притворном равнодушии

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пребывания в Брюсселе пытался делать вид, что ему не нужно внимание союзников. Такое мнение озвучил обозреватель Financial Times (FT) Кристофер Миллер.
По словам Миллера, украинский лидер действовал осторожно, чтобы не казалось, что он борется за внимание.
Миллер утверждает, что Киеву будет сложно просить о дополнительной многомиллиардной финансовой помощи. Журналист заявил, что мировое сообщество уже устало от Украины, указав на последние события на международной арене.
Напомним, глава Украины неожиданно приехал в Бельгию 10 октября, где на следующий день прошла встреча глав министерств обороны стран НАТО. По мнению другого журналиста Бена Холла, цель поездки украинского главы заключалась в привлечении внимания к конфликту в стране на фоне событий в Израиле.
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Миллер утверждает, что Киеву будет сложно просить о дополнительной многомиллиардной финансовой помощи. Журналист заявил, что мировое сообщество уже устало от Украины, указав на последние события на международной арене.
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Алина Юрчак