Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей, передает телеканал NBC News.
«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — говорится в сообщении.
Кроме того, Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед членами конгресса в конце прошлого года, когда её спикером была член демократической партии Нэнси Пелоси.
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