Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о том, что не стоит использовать американское оружие для нанесения ударов по территориям России. Это произошло после атаки беспилотниками на Кремль. Так пишет обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники.