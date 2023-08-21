Зеленскому показали, в каких границах останется Украина после конфликта

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Украина лишиться значительных территорий, если военные действия в стране продолжатся. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube - канале.
Журналист отметил, что в конченом итоге, конфликт завершится на тех условиях, которые будут озвучены Россией.
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Анастасия Крестьянова