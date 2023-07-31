Зеленскому все еще не хватает западной помощи

Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает западной помощи, в условиях специальной военной операции, в интервью бразильскому изданию O Globo.
«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», - пожаловался Зеленский.
При этом, Вашингтон передаст Киеву грант в 1,25 миллиарда долларов, который планируют использовать для выплаты заработных плат и социальной помощи. Отмечается, что за 2023 года Соединенные Штаты уже выделили 8,45 миллиарда долларов на помощь Украине.
Читайте также:
Олег Соскин: Действия Владимира Зеленского создают все условия для революции
Ларри Джонсон: В результате СВО власть на Украине сменится на дружественную России
Макговерн: После провала контрнаступления ВСУ, ВС РФ пойдут на Днепр
Евгения Парфентьева