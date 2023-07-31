Зеленскому все еще не хватает западной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей заинтересованности во встрече со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ради чего он готов отправиться в Бразилию. Об этом Зеленский сообщил в интервью газете O Globo.