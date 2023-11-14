«Зеркало недели»: В Хмельницкой области на Украине прозвучали взрывы

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Серия взрывов прогремела ночью в Хмельницкой области на западе Украины. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», речь идет о срабатывании системы противовоздушной обороны.
Воздушную тревогу объявили в этом регионе, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях Украины.
Ранее «Страна.ua» сообщила о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев