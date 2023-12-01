Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок

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Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок, передает Economist.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за нежелание проводить выборы на украинцев. Со слов Зеленского, он готов провести в стране выборы, однако граждане Украины этого не хотят, по причине того, что они не имеют смысла. Украинский лидер отметил, что не может себе представить, что покинет эту должность, во время действия конфликта.
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