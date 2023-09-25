Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок

В беседе с изданием The Hill Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, выразила свое мнение относительно возможности переизбрания его на второй срок.
«Но если он решит баллотироваться на второй срок, и если он придет к выводу, что это необходимо... Ну, у нас уже есть опыт, мы уже прошли через это. Это будет менее пугающим, чем в первый раз», - заявила Елена.Читайте также:
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